Commerce : les pénuries pourraient durer plusieurs mois

Plus de 660 navires attendent d'être déchargés devant différents ports dans le monde mercredi 6 octobre. La situation est particulièrement tendue en Chine. En cause : les confinements successifs qui ont fortement ralenti l'activité portuaire. Mais la congestion des ports n'est pas la seule explication. En Chine, certaines provinces font face à de graves coupures d'électricité depuis plusieurs mois à cause de l'augmentation des prix du charbon : +350% en un an. Cette énergie est la principale source de production d'électricité. Faute de courant, des usines sont à l'arrêt comme celles de Tesla ou d'Apple.

Pénuries de pâtes ?

Il y a aussi les catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique. Les incendies au Canada cet été ont fortement perturbé le trafic ferroviaire et les retards d'approvisionnement ne sont pas encore résorbés. Et la sécheresse a engendré une baisse des récoltes de blé alors que le Canada est le premier exportateur de blé dur, qui sert à produire des pâtes et des céréales.