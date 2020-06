Climat : 700 personnalités appellent à une relance verte

Des militants écologistes allemands sont restés mobilisés pendant le confinement. Devant le Parlement à Berlin (Allemagne), ils exigent que la crise sanitaire soit un accélérateur de la lutte contre le changement climatique. Un appel relayé mardi 2 juin par 700 personnalités européennes dont Philippe Geluck. Entre espoir et colère, le célèbre dessinateur exhorte les élus à se montrer à la hauteur historique du moment : "Si nous ne mettons pas à taxer les banques et les sociétés qui investissent dans les énergies fossiles, si nous ne taxons pas le kérosène (…) alors c’est à désespérer de tout et j’en suis à deux doigts".

S’occuper du climat maintenant

Pourtant, sur le plan européen, avant la pandémie, Bruxelles était mobilisée : loi climat, pacte vert… Pour l'eurodéputé des Verts Philippe Lamberts, "il y a eu des annonces, la pandémie est intervenue et on a entendu des appels à s’occuper du climat quand ça irait mieux alors que c’est le contraire qu’il faut faire". Accroître les financements pour accélérer la transition écologique, des députés européens de tous bords demandent aux gouvernements de prendre leur responsabilité.

