VIDEO. Cinéma : les spectateurs fidèles au rendez-vous de la réouverture

Les néons du cinéma brillent à nouveau dans la nuit, tels des papillons attirés par la lumière. Les spectateurs sont là, les yeux bien ouverts. "On nous aurait dit 3 heures du matin, on serait là quand même", s'enthousiasme un homme. "On était là le soir du confinement, où tout s'est arrêté, et c'était normal qu'on soit là à la première", se réjouit une femme. Tout a été prévu pour le respect des règles sanitaires. Le masque est obligatoire dans les locaux et le hall, mais pas dans les salles. Cependant, certains le gardent. Il faut laisser un siège d'écart tout de même. Dans ce cinéma parisien, la salle était quasiment pleine donc pour l'avant-première du film Les parfums avec Emmanuelle Devos, la comédienne venue en personne.

Habitués et fidèles au rendez-vous

"Le cinéma c'est ça. Se retrouver tous ensemble, dans le silence ou pas. Même s'il y en a qui mangent du pop-corn… Maintenant je pense que je vais adorer ça", révèle l'actrice sous les acclamations. Les mordus étaient aussi au rendez-vous d'un autre cinéma parisien, un moment attendu aussi par les équipes, au chômage partiel depuis plus de trois mois. 400 personnes pour les premières séances, un joli score pour ce retour avec beaucoup d'habitués, de fidèles, en manque. Avec des reprises et des nouveautés à l'affiche.

