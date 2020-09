Chômage partiel : quelle est la situation en Europe ?

En France, 2,4 millions de salariés sont aujourd'hui au chômage partiel. Mais c'est moins que chez nos voisins européens, comme le précise Jean-Paul Chapel en plateau. "En Allemagne, ils sont 4,6 millions, en Italie 4,3 millions, et au Royaume-Uni 3,5 millions", poursuit-il. Au total, 20 millions de salariés sont au chômage partiel en Europe actuellement. "C'est quand même deux fois moins aujourd'hui qu'au plus fort de la crise", insiste Jean-Paul Chapel.

Plusieurs prolongations

Certains pays européens ont décidé de prolonger ce dispositif. Le Royaume-Uni et l'Italie conserveront cette mesure de soutien au moins jusqu'à fin octobre, tandis que la Grèce et la Suède la poursuivront jusqu'à fin décembre. L'Allemagne prolongera ce dispositif jusqu'à la fin de l'année 2021. Il s'agit là d'une "garantie de protection pour les salariés", mais cela "n'encouragera pas les secteurs les plus sinistrés à s’adapter à la nouvelle donne".