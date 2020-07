Etats-Unis : la médecin pro-hydroxychloroquine d'une vidéo retweetée par Donald Trump croit aux humains "reptiliens"

Dans une vidéo retweetée par le président américain, la médecin Stella Immanuel déclare que les masques ne sont pas nécessaires et que l'hydroxychloroquine permet de traiter le coronavirus.

Nouvelle polémique à la Maison Blanche. La médecin pro-hydroxychloroquine au centre d'une vidéo retweetée par Donald Trump - et supprimée par Facebook, YouTube et Twitter pour désinformation - a promu auparavant l'idée que les Etats-Unis étaient gouvernés par des "reptiliens" et que les problèmes gynécologiques étaient liés à des relations sexuelles avec des esprits du mal.

La vidéo en question montre un groupe de médecins expliquer, entre autres, que les masques ne sont pas nécessaires et qu'il "existe un médicament" pour traiter le coronavirus, l'hydroxychloroquine. "On peut guérir du virus, cela s'appelle l'hydroxychloroquine", déclare la médecin, Stella Immanuel, qui apparaît dans la vidéo parmi d'autres blouses blanches devant la Cour suprême. Elle assure que le médicament a empêché ses propres patients de mourir du Covid-19, et qu'il rend le port du masque et le confinement inutiles. Le fils du président américain, Donald Jr., a vanté une vidéo "à voir". Twitter a ensuite placé des restrictions sur son compte.

L'hydroxychloroquine : médicament favori des anti-systèmes

L'hydroxychloroquine, à l'origine un médicament contre le paludisme, a été promu au début de la pandémie par Donald Trump. Mais les autorités sanitaires américaines ont depuis recommandé de ne pas prescrire le médicament aux malades du Covid-19, en raison des risques pour le coeur, et en l'absence de bénéfices prouvés. Plusieurs essais cliniques rigoureux n'ont observé aucun effet positif sur les patients. Mais le médicament est devenu le favori des anti-systèmes et, aux Etats-Unis, de la droite trumpiste.

Des archives du site personnel et de la page YouTube de Stella Immanuel révèlent une longue liste de déclarations pseudo-scientifiques : ainsi des "esprits de souffrance" auraient des relations sexuelles "astrales" avec des femmes, ce qui cause "des problèmes gynécologiques, des problèmes conjugaux et des fausses couches". Dans une vidéo de 2015, elle dit que les dirigeants des Etats-Unis sont des "esprits reptiliens", "mi-humains, mi-extraterrestres". Elle dénonce l'usage d'ADN extraterrestre en médecine, causant des mélanges entre humains et démons.