Chinois de France, Bingtao Chen raconte son confinement à Wuhan

Bingtao Chen, 31 ans, est chinois, mais vit en France. Il s'est rendu dans sa ville natale, Wuhan, pour les fêtes de fin d’année et il s’est retrouvé confiné. La ville est le berceau de la pandémie de Covid-19.

Ses parents ne se fiaient qu'à la communication du gouvernement pendant l’épidémie. Il leur disait parfois de s'informer via d'autres sources. "Mes parents ont vécu la famine dans les années 60. Pour eux, la Chine communiste les a sortis de la famine et de la guerre", explique l'auteur du livre Wuhan Confidentiel - D’un confinement à un autre.

Privé de chauffage

Bingtao Chen a aussi souffert du froid dans les appartements : "Au sud de la Chine et à Wuhan qui est au centre, il n’y a pas de chauffage l’hiver et ça c’est dur par rapport à la vie en France. On est obligé de mettre plus de vêtements".

"A Wuhan maintenant, les gens vivent normalement. Mes parents, comme ils sont âgés, restent vigilants et ne sortent pas trop. Ma soeur vit tout à fait normalement en respectant juste la distanciation sociale", assure-t-il sur franceinfo lundi 31 août.

