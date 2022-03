Chine : Xi Jinping ordonne la poursuite du zéro Covid, en plein rebond épidémique

Aucun relâchement face à la pandémie de Covid-19. Le président chinois, Xi Jinping, a ordonné la poursuite de la politique du zéro Covid, jeudi 17 mars, au moment où la Chine est confrontée à son pire regain épidémique depuis la première vague de 2020.

Dès l'apparition d'un cas de Covid, les autorités imposent de strictes mesures de confinement et procèdent à des dépistages massifs et répétés de la population. Mais la souche Omicron est à l'origine d'un regain épidémique, qui concernait jeudi 2 432 personnes au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres du ministère de la Santé. Un bilan officiel élevé pour la Chine.

"Nous devons toujours mettre au premier plan les gens et leur vie, nous en tenir [...] à la politique du zéro Covid, et enrayer au plus vite la propagation de l'épidémie", a ordonné jeudi Xi Jinping, selon des propos rapportés par la télévision publique. Cette déclaration intervient au moment où plusieurs dizaines de millions de Chinois sont confinés à travers le pays. En seulement quelques jours, au moins 17 villes ont été placées en quarantaine, dont la métropole technologique de Shenzhen (sud), peuplée de 17,5 millions d'habitants.