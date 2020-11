Chine : le pays consomme de nouveau, les exportations bondissent

La Chine tourne à plein régime. Aujourd'hui, 25% des exportations mondiales viennent du pays, contre 21% l'an dernier. "On est les premiers guéris, et notre économie est à nouveau sur les rails", assure Yao Jingyuan, analyste du gouvernement chinois. La production de masques de protection a rapporté 34 milliards d'euros au pays. Le pays a également vendu des combinaisons et autres produits médicaux contre le Covid-19.

L'usine du monde

Alors qu'une partie du reste du monde connaît le confinement, la Chine n'a jamais autant fabriqué et vendu de produits pour la maison, comme des vélos d'intérieur, des ordinateurs, des téléviseurs ou du matériel Hi-Fi. Les exportations de la Chine ont quant à elles augmenté de près de 10% en octobre. "La domination de la Chine dans le secteur manufacturier est intacte. En temps de Covid-19, l'empire du milieu reste l'usine du monde", rapporte Arnauld Miguet, journaliste pour France Télévisions Chine.

