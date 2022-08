Chine : 80 000 touristes bloqués sur l’île de Hainan en raison du Covid-19

Avec son climat tropical et ses plages de sable blanc, la ville de Sanya, sur l’île de Hainan (Chine) était le lieu de vacances idéal dans le pays. Depuis dimanche 7 août, tous les vols sont annulés. Avec moins de 500 cas de Covid-19, plus personne ne peut quitter l’île. Des milliers de touristes sont bloqués à l’aéroport. C’est le branle-bas de combat dans l’île. Des volontaires arrivent de tout le pays en renfort. Pour isoler les malades ou les cas contact, des hôpitaux de fortune sont mis en place, comme dans un stade.



Des poissons testés au Covid-19

Tout le monde doit rester chez soi. Les habitants et les touristes doivent faire des tests PCR tous les jours. Plus de 80 000 touristes sont en vacances prolongées et forcées. "Après avoir vécu la quarantaine à Shanghai, nous souhaitions prendre quelques vacances au soleil à Sanya pour s’échapper et puis maintenant, nous sommes en quarantaine à Sanya, sous le soleil, jusqu’à samedi. Retour dimanche en théorie", raconte Thomas Vaucouleur-de Ville d’Avray, Shanghaien bloqué à Sanya. Selon les autorités, le nouveau foyer viendrait du port de l’île, où les poissons sont actuellement testés au Covid-19.