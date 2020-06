Chaleur et coronavirus ne feraient pas bon ménage

Le Covid-19 passera-t-il l'été ? La pandémie semble marquer le pas. Le nombre de patients en réanimation et celui des décès sont en baisse. Selon des chercheurs chinois, 1°C de plus entrainerait une baisse de 3,1% des nouveaux cas et de 1,2% des décès. Selon une étude de l'Académie de médecine, les scientifiques ont découvert que le virus circule le mieux à 11,2°C et qu'il se diffuse très peu lorsque la température atteint 34,8°C.

"Si le virus est thermosensible, il va réapparaître"

"Avec l'été, ça a l'air d'aller mieux mais attention : quand les températures vont, à nouveau, baisser si ce virus est thermosensible (...) il va réapparaître", explique le Dr Henri Julien, membre de l’académie. Toutes ses études restent partielles et incertaines. Au Brésil, le Covid-19 continue de circuler malgré un climat tropical. Aucun scientifique ne se risque à tirer de conclusions trop définitives sur l’évolution de l’épidémie.

Le JT

Les autres sujets du JT