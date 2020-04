"C’est vraiment devenu un cauchemar" : aux États-Unis, une employée du gouvernement accusée par les complotistes d'avoir importé le coronavirus

Maatje Benassi, une employée du gouvernement fédéral qui a participé au Jeux mondiaux militaires en octobre 2019 à Wuhan, d'où est parti l'épidémie de coronavirus, est harcelée en ligne depuis que son nom a été désigné comme patient zéro au États-Unis.

Aux États-Unis, les complotistes américains échauffaudent les hypothèses les plus folles sur l’origine de la pandémie de coronavirus, ou le contexte de sa propagation. Ainsi, une habitante de l’État de Virginie, sur la côte Est, est accusée sur les réseaux sociaux d’être la patiente zéro aux États-Unis, d’avoir importé le virus de Chine et déclenché l'épidémie sur le sol américain. Rien n’est vrai dans cette histoire mais la vie de cette femme, employée du gouvernement fédéral, est devenue un enfer à cause de ces soupçons.

George Webb se présente comme journaliste d’investigation et se filme chez lui, dans son salon. En quelques années, ses vidéos ont enregistré 27 millions de vues et sa chaîne Youtube compte un peu plus de 100 000 abonnés avec des théories souvent sorties de nulle part. Il y a trois ans, c'était la menace d’une bombe bactérologique qui devait exploser dans le port de Charleston, en Caroline du Sud, aujourd’hui ce sont ces pseudo révélations sur cette patiente zéro.

Il donne son nom, Maatje Benassi. Explique qu’en octobre dernier, elle a participé en tant que cycliste aux jeux militaires de Wuhan en Chine, ce qui est vrai, et qu’elle est la première a avoir importé le Covid-19 aux États-Unis, ce qui est faux. Cette mère de deux enfants n’a jamais été testée positive au coronavirus, et n’a même présenté aucun symptôme.

Un nom livré en pâture sur internet

Son nom est désormais publique, l’adresse de sa maison a été révélée sur les réseaux sociaux et Maatje Benassi a été menacée. "C’est vraiment devenu un cauchemar", confie-t-elle à CNN qui la première a recueilli son témoignage : "Il faut que ça s’arrête maintenant, dit-elle. Quelqu’un qui a perdu un proche à cause de cette maladie peut débarquer chez moi à tout moment et penser que je suis responsable."

Aux États-Unis, Maatje Benassi ne peut quasiment rien faire car le Premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d’expression permet à ces complotistes de répandre leurs théories sur la toile. Le nom de l’américaine et des photos d’elle circulent désormais aussi sur les réseaux sociaux chinois, où elle est présentée comme la patiente zéro aux États-Unis du Covid-19.