Ces agents de la "brigade d'anges gardiens" qui tracent les patients positifs au Covid-19

Surnommées les "brigades d'anges gardiens" par le ministre de la Santé Olivier Véran, 6500 agents de l'Assurance maladie sont chargés depuis un an et sur tout le territoire de tracer les personnes positives au Covid-19, de les isoler et prévenir les cas contacts. Reportage en Haute-Saône. #IlsOntLaSolution