"Certains touristes se sont fait appeler ‘coronavirus'": la pandémie provoque parfois de la défiance envers les Français à l'étranger

A cause de l'épidémie de Covid-19, les Français rencontrent parfois à l'étranger l'hostilité des locaux.

Ils étaient partis pour passer de bonnes vacances à l’étranger mais voilà : le Covid-19 est passé par là. Si bien que, parfois, les relations avec la population se compliquent pour les ressortissants français. "Certains nous regardent de travers, d’autres qui ont besoin d’argent sont bien contents de nous vendre leurs légumes ou leurs fruits…", soupire Camille, actuellement en Colombie.

Même expérience au Pérou pour Jessica qui sent la peur dans certains regards : "On sentait, indique-t-elle, que des gens changeaient de trottoir. Certains Français avec qui j’ai discuté se faisaient appeler ‘coronavirus’…"

Un sentiment anti-Français véhiculé par les autorités ?

Et les témoignages vont tous dans le même sens : hausse des prix pour les touristes, certains Français expulsés des hôtels. Un sentiment anti-Français véhiculé par les autorités ? "Anglais, Canadiens… Toutes les nationalités partent, sauf nous, fait remarquer Marisol, coincée au Pérou. C’est bien qu’il doit y avoir un souci de diplomatie entre l’ambassade de France et le gouvernement péruvien."

Des difficultés reconnues à demi-mot par le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoine : "Effectivement, commente-t-il, les occidentaux sont perçus comme venant d'un foyer du Covid-19. C’est tant un travail diplomatique avec les autres pays qu’un travail logistique." Une logistique qui passe par le regroupement d’encore plusieurs milliers de Français toujours coincés en Amérique du Sud.