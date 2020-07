Catalogne : des vacances masquées

Chaque année près de deux millions de Français passent leurs vacances sur la Costa Brava, qui dévoile cette année un nouveau visage entièrement masqué. Pour les vacanciers qui pensaient changer d'air en quittant la France, c'est raté. "Les vacances avec un masque, c'est pas des vacances. Je pense que je préférerais vraiment me promener à l'air libre, ressentir les odeurs à droite, à gauche. C'est vraiment dommage", peste un touriste interrogé. Déjà obligatoire dans les espaces clos de la Catalogne, le masque est désormais imposé sur la voie publique aussi.

"Les Français n'ont pas l'habitude de porter un masque"

À Roses (Catalogne), les Français représentent habituellement 60% de l'activité touristique mais cette année ce n'est pas le cas. La crise sanitaire et le port généralisé du masque en ont dissuadé plus d'un. "Les Français n'ont pas l'habitude de porter un masque. Ils n'aiment pas ça, et disent qu'ils ne veulent pas le mettre parce que ce n'est pas confortable", sourit une serveuse.

