Nice : le carnaval malgré le Covid-19

Les chars, la musique, les déguisements et surtout le public. Plus de 16 000 personnes ont assisté au défilé du carnaval de Nice (Alpes-Maritimes), qui s'est déroulé mardi 25 février au soir, comme si le Covid-19 n'existait pas. Nous sommes à 40 km de la frontière italienne. En Lombardie et en Vénétie, des populations entières sont confinées, mais sur la Côte d'Azur, aucun malade n'est à signaler. Pas de psychose pour les milliers de touristes venus assister au spectacle.

Aucun barrage filtrant à l'entrée

Des masques de carnaval, mais très peu de masques chirurgicaux pour se protéger du Covid-19. À l'entrée du spectacle, aucune mesure pour prévenir l'épidémie. Chacun a sa méthode. Malgré la menace, le célèbre carnaval de Nice n'a pas été annulé. Les festivités devraient se poursuivre jusqu'à samedi 29 février.

Le JT

