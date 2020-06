Cantal : les piscines rouvrent, pour le plus grand bonheur des nageurs

Elles ne voulaient pas manquer cette réouverture. Jacqueline, André et Monique, trois inséparables copines attendent de retrouver la piscine de Mauriac (Cantal). Coronavirus oblige, à l'intérieur du centre aquatique, les règles ont changé. Il faut arriver avec son maillot de bain sur soi. "On n'a plus de vestiaires ni de casiers, tout est fermé. Les nageurs se déshabillent, mettent leurs affaires dans leurs sacs et partent avec sur les bassins", explique Nathalie Violle, agent d'accueil du centre aquatique.

Des mesures strictes à respecter

La douche savonnée est obligatoire avant de pouvoir se glisser dans l'eau. Les maitre-nageurs ont des consignes strictes. "Il faut maximum six personnes par ligne d'eau, éviter qu'ils ne parlent entre eux", précise l'un d'entre eux. Les bassins ne sont accessibles que l'après-midi. Dans l'eau, la teneur en chlore a été augmentée. Pas sûr que les trois copines s'en soient rendues compte, tout à leur plaisir de retrouver des sensations.

