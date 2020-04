Cannes : la solidarité s'organise dans le quartier du Suquet

Comment maintenir le lien avec les personnes isolées dans leur appartement en ville ? Dans le quartier du Suquet, à Cannes (Alpes-Maritimes), certains habitants ont organisé un grand mouvement de solidarité. Dans les ruelles de la vieille ville, ces voisins passent sous les fenêtres de ceux qui vivent seuls pour discuter. "On va essayer de ramener un petit peu de couleur aux personnes qui sont les plus isolées", explique l'un d'eux.

"Ça me fait plaisir de voir un peu du monde"

Pour cela, ils ont décidé de livrer des bouquets de roses pour faire une belle surprise. "Ah, ça me fait plaisir de voir un peu du monde, parce que là, on ne voit plus personne dans le quartier", se réjouit un homme âgé. Les enfants du quartier n'hésitent pas non plus à décrocher leur téléphone pour échanger avec leurs voisins. Ils ont aussi installé une bibliothèque collaborative dans la rue. Face à son succès, elle déborde de livres.

