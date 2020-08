Canicule : coup de chaud sous les masques

L’habitude n’est pas encore prise à Meximieux dans l’Ain. Certains portent le masque sous le menton, d’autres l’ont oublié. Le masque est pourtant obligatoire dans cette commune depuis une semaine. Il y a ceux qui le portent par devoir, et ceux qui le supportent, alors qu’il fait 32 dégrés à l’ombre, et bien plus au soleil. "À partir du matin, ça devient déjà très compliqué avec cette chaleur, confesse un ouvrier de chantier. On a parfois l’impression de ne respirer que du dioxyde, alors on sort le nez du masque pour avoir de l’air."

Les livreurs rêvent déjà de retirer le masque

380 000 touristes arpentent chaque année les rues de la cité médiévale voisine de Pérouges, avec de rares visages masqués. Un restaurateur a préféré porter la visière plutôt que le masque : "C’est plus facile pour respirer, et notamment quand on passe en cuisine où il faut 45 degrés." À Paris, les livreurs rêvent déjà de retirer le masque, alors qu’il faisait 34 degrés dans la capitale jeudi 6 août.