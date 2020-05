Calvados : le maire élu dans l'église, la mairie étant trop petite pour accueillir le conseil municipal

Faute de place dans la mairie et dans la salle des fêtes, le conseil municipal d'installation d'Émiéville s'est tenu dans l'église de la commune pour respecter les mesures de distanciation.

Le maire d'Émiéville (Calvados) a été investi ce lundi 25 mai dans l'église de la commune, la mairie étant trop étroite pour installer le conseil municipal en respectant les règles de distanciations physiques, rapporte France Bleu Normandie. Mais le préfet pourrait faire annuler l'élection du maire de ce village de 600 habitants.

La salle des fêtes n'était pas non plus disponible pour accueillir les 14 conseillers municipaux, car elle était déjà réquisitionnée pour l'école. Le maire Stéphane Amilcar, n'a donc trouvé que l'église, qui sert rarement : "Deux personnes par banc et un banc sur deux, on respecte largement les règles de distanciation sociale", explique-t-il. Il a présidé sur une petite table installée pour l'occasion, mais pas derrière l'autel. Le gel hydroalcoolique installé à l'entrée et pas dans le bénitier, comme les isoloirs dans la sacristie, mais pas le confessionnal, même si dans un éclat de rire, il avoue y avoir un peu pensé.

Une élection en suspens

Mais cela ne fait pas rire tout le monde. L’évêché s’est plaint au préfet, confie-t-il, lequel pourrait faire annuler l’élection.

"Depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, l'édifice est un bâtiment communal que nous entretenons et qui nous coûte cher en électricité, eau, impôts fonciers...", rappelle Stéphane Amilcar. "L'an dernier, la mise aux normes pour l'accessibilité de l'église aux personnes handicapées a coûté 10 000 euros. "J'ai la copie de la facture sur mon bureau, je peux la leur donner s'ils se plaignent", prévient Stéphane Amilcar, qui rempile pour un deuxième mandat de maire. Il compte bien organiser un nouveau conseil municipal au même endroit vendredi 29 mai. "La République dans un lieu de culte, c'est atypique et ça me plaît bien !", conclut-il.