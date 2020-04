Calvados : ils vivent le confinement en pleine nature

Bienvenue au fin fond du Pays d'Auge, dans un paysage extraordinaire. Ludovic, agriculteur, Julie, commerçante, et leurs deux filles, vivent au milieu d'un gran jardin à Saint-Germain-de-Montgomméry (Calvados). Ils mesurent chaque jour la chance de vivre le confinement au cœur de leurs immenses vergers.



"On peut aller voir les animaux "

En pleine nature, le confinement est moins pesant. Ironie du sort, il résonne presque comme une revanche pour les habitants de la campagne. Souvent délaissés et moqués, ils sont, cette fois, enviés comme jamais. "On peut sortir, on peut aller jouer, on peut aller voir les animaux", explique Marie, l'une des deux filles de la famille. Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, la vie semble plus douce à la campagne. Mais, ici aussi, les temps sont durs : Julie a dû fermer son commerce.

Le JT

Les autres sujets du JT