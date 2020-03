"C'est la première journée que je me sens mieux" : un couple, en passe d'être guéri du coronavirus, témoigne

Alors que l'épidémie de coronavirus se poursuit en France, nous avons recueilli le témoignage de deux malades en passe d'être guéris.

"Très vite j'ai eu de la fièvre", raconte Thomas, 55 ans. Cet homme et sa femme, Laurence, vivent à Thionville en Moselle et ils sont tous les deux tombés malades à cause du coronavirus. Lui a été bien secoué par la maladie, elle a été plus légèrement touchée. Après trois semaines de confinement, ils pensent être tirés d'affaire, comme 98% des personnes infectées.

Employé dans une entreprise du Luxembourg, Thomas pense que c'est sur son lieu de travail qu'il est tombé malade. "C'est très international, il y a des gens de partout". Sa température est montée en flèche pour atteindre 39,4°. "J'ai commencé à beaucoup tousser la première semaine. Cinq jours plus tard, je suis allé chez le docteur. Il m'a prescrit un antibiotique qui n'a rien changé."

Rapidement, sa femme, Laurence, 49 ans, a ressenti des signes de faiblesse elle aussi. "Je me suis dit 'on verra'. J'étais persuadée que ça allait me tomber dessus parce on vit dans la même maison, explique-t-elle. Le dimanche des élections municipales, j'ai eu une forte migraine, je ne me sentais pas très bien. Pour autant, insiste-t-elle, Il ne faut pas entrer dans un stress et un catastrophisme parce que ça sert à rien. Il faut laisser les équipes soignantes s'occuper des plus fragiles, des plus impactées", conclut Laurence.

On fera les comptes plus tard pour voir s'il y a des séquelles. Pour l'instant, on reste optimistes.Thomas, guéri du coronavirusà franceinfo

Désormais Thomas dit se sentir bien. "Aujourd'hui c'est la première journée que je me sens mieux. Ça fait près de trois semaines", tempère-t-il. La clef, selon Laurence, reste de passer en mode "hibernation", de bien se reposer tout en restant confiné.