Bretagne : Laurent Voulzy, positif au Covid-19, interrompt sa tournée, les spectateurs invités à se faire tester

Laurent Voulzy, testé positif au Covid-19, interrompt sa tournée. Les personnes qui ont assisté à ses concerts en Bretagne sont invités à se faire tester, rapporte vendredi France Bleu Breizh Izel. Le chanteur était à Tréguier, dans les Côtes-d'Armor les 23 et 24 novembre, et à Pontivy, dans le Morbihan, les 25, 26 et 27 novembre.

Une semaine après, l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne incite les spectateurs à se faire dépister. Les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas de schéma vaccinal complet sont considérées comme "contact à risque élevé", indiquent l'ARS et l'Assurance maladie. Elles doivent se faire tester et rester isolées avant un second test au bout de sept jours.

Les personnes vaccinées, considérées comme contact "à risque modéré", n'ont pas besoin de s'isoler, mais doivent pratiquer un test. Les personnes infectées par le coronavirus il y a moins de deux mois sont contact "à risque négligeable" et sont "dispensées d'isolement et de dépistage".

Laurent Voulzy est actuellement en tournée pour une série de concerts dans les églises et cathédrales. Il devait se produire notamment à Saint-Lô, dans la Manche, vendredi et samedi. Ces concerts sont reportés. De même, ceux de Hondschoote et de Bourbourg, dans le Nord, prévus entre le mardi 7 et le vendredi 10 décembre, sont également reportés.