Boulevard des Airs jouera à Albi pour le premier concert en "drive-in", comme "un pied de nez à la réalité"

Face à la crise, les organisateurs de concerts s'organisent. A Albi, le premier concert 100% "drive-in" va voir le jour début juin. Le groupe Boulevard des Airs a notamment accepté l'idée.

Jouer sur une scène face à des rangées de voitures, le son retransmis par autoradio : l'idée paraît folle, en pleine épidémie de coronavirus, et pourtant, c'est bien le concert auquel pourront assister des spectateurs, assis dans leur véhicule, à Albi (Tarn), le 5 juin. Parmi les artistes qui ont adhéré : Boulevard des Airs, groupe qui réunit chaque année des dizaines de milliers de spectateurs. "Ils ont vraiment trouvé l'idée géniale et ils nous ont suivis", affirme Yohann Homs, le directeur d'Albi Expos, le parc qui accueillera le premier concert du genre.

"On s'est gratté la tête pour savoir quoi faire", explique Yohann Homs. "Ça a l'air de prendre, donc on va même essayer de réitérer la chose si c'est possible". Même s'il l'avoue, "c'est étrange, et en même temps on vit une période étrange mais c'est pour faire un peu un pied de nez à la réalité et dire voilà, on continue."

Sur scène, Boulevard des Airs donc, mais aussi la Déryves, Tibz et plusieurs groupes locaux. Les gestes barrières seront respectés par les techniciens, les artistes, les prestataires. Il n'y aura pas de billetterie sur place, les repas seront à commander à l'avance, et des mesures de sécurité strictes seront mises en place. "On garera également les véhicules avec une distance entre chaque véhicule pour que les gens puissent ouvrir les fenêtres", précise le directeur d'Albi Expos.

Des concerts en drive-in ont déjà eu lieu ces dernières semaines en Allemagne ou au Danemark. Un bouleversement culturel pour faire vivre, aussi, un secteur à l'arrêt quasi-total.