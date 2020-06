Biarritz : les surfeurs de retour dans les vagues

Les plus grands fans des vagues sont revenus les dompter. Celles de la plage de la Côte des Basques attirent à nouveau les surfeurs à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), comme Clément Roseyro, jeune champion du pays. Cependant, la redécouverte des sensations de glisse, de vitesse et de liberté ne se fait pas sans accroc, après deux mois d’arrêt forcé. "C’est sûr que ramer, ça fait mal au dos, aux bras, et il va falloir un peu de temps pour se remettre en forme", confie-t-il.

Des réservations qui se font attendre

Préserver le physique des surfeurs en herbe et des plus âgés, c’est justement la toute première leçon dispensée par les écoles de surf qui, elles aussi, ont réinvesti la plage. La reprise des cours, avec style bien sûr, est attendue avec impatience. Les apprentis sont ravis côté mer, mais côté terre, l’heure est à l’inquiétude. La vague de réservations attendue par les écoles peine à déferler.

