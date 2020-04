BFMTV s'excuse après un dérapage durant l'hommage chinois aux morts du coronavirus

Un éditorialiste a murmuré une plaisanterie déplacée pendant une séquence montrant la journée de deuil national organisée dans toute la Chine en mémoire des victimes du coronavirus dans le pays. https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/en-images-la-chine-s-est-figee-quelques-minutes-pour-rendre-hommage-a-ses-morts-du-covid-19_3899411.html

L'éditorialiste de BFMTV pensait que son micro était débranché. Samedi 4 avril, la chaîne d'informations en continu a présenté ses excuses aux téléspectateurs pour des propos "totalement déplacés" tenus par l'un de ses journalistes durant la retransmission de l'hommage national en Chine aux victimes du coronavirus.

"Ils enterrent des Pokémons", avait-on pu entendre une personne murmurer sur l'antenne de la chaîne, pendant une séquence tout en images, montrant le recueillement des dirigeants chinois et la journée de deuil national organisée dans toute la Chine en mémoire des compatriotes morts du Covid-19.

Mea culpa à l'antenne

L'éditorialiste de BFMTV et BFM Business Emmanuel Lechypre a ensuite présenté son mea culpa pour avoir tenu ces propos qui ont suscité des milliers de réactions sur les réseaux sociaux. "Ce matin pendant la diffusion de l'hommage aux victimes en Chine, je me suis permis une expression totalement déplacée, pensant que les micros étaient fermés. C'était totalement inapproprié, j'en suis vraiment désolé et je renouvelle mes excuses", a-t-il notamment déclaré sur la chaîne d'info, ainsi que dans un tweet.

Ce matin sur BFM TV je me suis permis une remarque totalement déplacée pendant la diffusion d’un hommage aux victimes du virus en Chine. Ces propos inappropriés ont été diffusés à l’antenne alors que je pensais les micros fermés. Je tiens sincèrement à m’en excuser. — Emmanuel Lechypre (@Manu_Lechypre) April 4, 2020

La chaîne et son dirigeant Marc-Olivier Fogiel ont également présenté des excuses "suite à l'involontaire diffusion de propos totalement déplacés en plateau ce matin".