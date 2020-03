Belle-Île, Groix, Ré... L'accès aux îles de la côte atlantique est restreint par les autorités locales en raison du coronavirus

Cet arrêté a été signé pour éviter l'augmentation des cas de coronavirus sur les îles, dont l'accès peut être difficile

Les villes de Pornichet et de La Baule-Escoublac en Loire-Atlantique ont décidé d'interdire les plages au public a rapporté mercredi 18 mars France Bleu Loire Océan. La police patrouillera et toute personne sur la plage risque une amende. Cette décision a été prise en raison de promeneurs ne respectant pas le confinement. L'accès est bloqué jusqu'au 31 mars pour faire respecter le confinement. Il reste possible de se promener sur le remblai et les sentiers côtiers.



Le préfet du Morbihan a aussi décidé de limiter l'accès aux îles du golfe du Morbihan. Le passage vers Belle-Île-en-Mer, Groix, Houat et Hoëdic est restreint. Cet arrêté a été signé pour éviter l'augmentation des cas de coronavirus sur les îles, dont l'accès peut être difficile à cause de la météo et du transport en bateaux. Sont donc interdits : les locations saisonnières de logements, les hébergements de tous types et les mises à disposition gracieuse de logements et hébergements de tous types.

La population a doublé, voire triplé : "On se croirait aux vacances de Pâques"

"En raison de l'épidémie de Covid-19, le nombre de patients potentiellement contaminés présents sur les îles est susceptible de croître très rapidement et fortement si la population augmente. L’occupation des logements meublés non affectés à l’habitation principale est exclusivement réservée aux propriétaires et, en leur présence, le cas échéant à leurs enfants et à leurs parents."



En Charente-Maritime, la communauté de commune de l'île de Ré a demandé aux gendarmes de contrôler particulièrement le pont, seul moyen d'accès en voiture. L'accès à l'île est réservé à ceux qui y travaillent ou y résident. La population a doublé voire même triplé dans certains villages, ce qui n'est pas normal à cette période de l'année.

On se croirait au moment des vacances de Pâques !Jean-Louis Olivier, maire d'Ars-en-Réà France Bleu Loire Océan

Il s'agit de propriétaires de résidences secondaires qui viennent y passer le confinement. Dans le même esprit, la plage du Bois-Plage est fermée au public.

Le préfet du Finistère a lui annoncé que des contraventions ont été mises ce mardi 17 mars. "Les contrôles effectués aujourd’hui ont permis de relever une très grande fréquentation des plages finistériennes" (tout le littoral a été concerné), détaille la préfecture dans un communiqué.

Elle rappelle donc le cadre très strict des sorties : "Ces balades sur la plage ou activités nautiques (plaisance, etc.) n’entrent bien sûr dans aucun champ des exceptions". Les forces de l’ordre les ont sanctionnées d’une contravention. Le préfet du Finistère, Pascal Lelarge, rappelle la nécessité de respecter les interdictions dans l’esprit comme dans la lettre : "une promenade à pied ou une sortie en bateau ne sauraient constituer une exception au confinement au motif de la pratique de l’exercice physique", a-t-elle indiqué.