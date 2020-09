Belgique : à Bruxelles, fin du masque obligatoire au 1er octobre

La Belgique va à rebours de ses voisins européens : le 1er octobre, le port du masque ne sera plus obligatoire à Bruxelles. La Première ministre a estimé qu’il était inutile de porter le masque partout et tout le temps et elle en appelle à la responsabilité de chacun. Le masque ne sera donc plus obligatoire dans les lieux peu fréquentés, là où la distance de 1,5 mètres ne peut pas être respectée. En clair plus besoin de le porter dans les petites rues, là où il n’y a pas grand monde. Mais en revanche, il reste fortement recommandé de le porter dans les grandes artères du centre-ville et d’ailleurs il faudra toujours en avoir un sur soi pour pouvoir le remettre en cas de forte concentration de population.

Mesure confuse ?

Au-delà du 1er octobre, le masque restera obligatoire dans les commerces et tous les lieux publics clos. Les maires des différentes communes de l’agglomération bruxelloise pourront prendre des arrêtés pour le rendre à nouveau obligatoire dans certaines zones de leurs communes. Une gestion à la carte qui fait que certains maires redoutent que cela génère à nouveau de la confusion chez les habitants, explique le journaliste de France Télévisions, Julien Gasparutto.

