Bassin d'Arcachon : les eaux usées surveillées de près

Les prélèvements sont quotidiens à l’entrée et à la sortie de cette station d’épuration du bassin d’Arcachon (Gironde). Michael Roch, technicien des eaux usées sous surveillance ne surveille pas uniquement la qualité des eaux : "On fait des analyses pour le suivi de la qualité du traitement et ensuite pour le Covid-19."

Des tests depuis avril

Un test décidé dès le mois d’avril dans les cinq stations de traitement des eaux usées du bassin d’Arcachon. Sabine Jean-Denas du syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon déclare : "Nous étudions la présence du coronavirus dans les eaux usées traitées et dans les eaux usées brutes. D’une part pour apprécier l’évolution de la pandémie dans notre région et d’autre part pour vérifier l’efficacité de nos prélèvements sur ce virus." Cette technique est l’une des pistes pour traquer plus efficacement les causes de l’épidémie. Elle permet d’essayer de déceler très tôt la présence du virus.