Bas-Rhin : Strasbourg à l'heure du confinement

Habituellement, de nombreux touristes s'agglutinent chaque jour au sommet de la cathédrale de Strasbourg (Bas-Rhin), pour contempler depuis le ciel la beauté de la ville alsacienne. Mais avec le confinement, qui en est à son 39e jour vendredi 24 avril, les visites de l'église sont fermées. Du jour au lendemain, le brouhaha d'un flot continu de curieux a laissé place au silence dans les ruelles qui entourent l'édifice.

"Une carte postale plus que jamais figée"

"Quoi de plus éloquent que de se retrouver dans ce quartier de la Petite-France pratiquement vide ? C'est la carte postale de Strasbourg avec ses maisons à colombages. Une carte postale plus que jamais figée", explique le correspondant de France 2, Olivier Feniet. Malgré le soleil et les températures estivales, aucune terrasse, très peu d'étales. Le centre historique est devenu un quartier mort.

