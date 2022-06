Avions : la compagnie EasyJet annule des vols, faute de personnel

Mardi 21 juin, la compagnie EasyJet manque de stewards et d'hôtesses de l'air. Une situation préoccupante pour les passagers, à quelques semaines des vacances.

À l'approche des vacances d'été, EasyJet pourrait supprimer de nombreux vols. Mardi 21 juin, à l'aéroport de Roissy (Val-d'Oise), les passagers sont préoccupés. "Ils vendent des billets, mais ils n'arrivent pas à maintenir les vols. C'est terrible", déclare l'un d'entre eux. Certains envisagent de changer de compagnie. Le trafic aérien repart plus vite que prévu et les aéroports sont déjà pleins. Cependant, la main d'œuvre manque, au sol et dans les avions.

Du personnel qui doit être formé

EasyJet, qui a licencié pendant la pandémie de Covid-19, manque aujourd'hui d'hôtesses de l'air et de stewards, des personnels difficiles à recruter. "Ces personnels-là, on ne peut pas simplement les recruter du jour au lendemain, ça nécessite des formations (…) maintenant, ils sont face à ce mur, où ils avaient prévu un petit peu trop de vols par rapport à leur capacité", assure Xavier Tytelman, consultant aéronautique chez Starbust France. Ces dernières semaines, EasyJet a transporté près de 250 000 passagers par jour en Europe.