Avec le coronavirus, la générosité s'est envolée

Pour les Restos du coeur, c'est la surprise de ce confinement : par rapport à la même période l'année dernière, l'association a reçu deux fois plus de dons. Une aide très bien reçue, quand, depuis deux mois, les familles sont de plus en plus nombreuses. "Étant confiné chez soi et devant manger matin, midi et soir, il y a eu deux fois plus de personnes qui sont venues demander de l'aide", indique Martine Adatto, responsable du centre Alleray des Restos du coeur, à Paris.

17 millions récoltés en ligne

Selon une étude, sur les quinze premiers jours d'avril, 17 millions d'euros de dons ont été collectés en ligne, soit une augmentation de 693% par rapport à l'année dernière. Trois secteurs ont été les principaux bénéficiaires : le social, la protection de l’environnement ou encore les dons pour les cultes. Mais la collecte la plus importante est destinée au monde de la santé.

Le JT

Les autres sujets du JT