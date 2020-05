Au moins 650 chiens et chats choisis sur internet ont été adoptés à la SPA

Depuis le 16 avril, pour désengorger ses 62 refuges et accueillir de nouveaux arrivants, la Société protectrice des animaux accueille les candidats à l'adoption, qui doivent au préalable suivre une procédure sur internet.

Un nouveau compagnon en période de confinement. Plus de 650 chiens et chats, choisis sur internet à partir de photos et de vidéos, ont été adoptés à la Société protectrice des animaux (SPA) grâce à une dérogation gouvernementale accordée au nom du bien-être animal.

Depuis le 16 avril, pour désengorger ses 62 refuges et accueillir de nouveaux arrivants, la SPA accueille les candidats à l'adoption, qui doivent au préalable suivre une procédure sur internet. Si la magie opère dans le respect de règles sanitaires strictes, ils repartent avec leur animal.

"On a eu 10 000 demandes mais on a sélectionné 700 chiens et chats éligibles à l''adoption solidaire'. Ça va nous permettre de reprendre les sorties de fourrières et les animaux abandonnés par leurs propriétaires", explique Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA, "ravi" que presque tous les animaux proposés à l'adoption aient trouvé un foyer.

Dispositif spécial maintenu jusqu'au 18 mai

Repartis avec les papiers d'identification de leur nouveau compagnon à quatre pattes, les nouveaux maîtres devront retourner à la SPA pour finaliser leur adoption, après la levée du confinement.

Selon Jacques-Charles Fombonne, le dispositif va rester inchangé jusqu'au 18 mai. "Mais comme les gens vont pouvoir bouger, on va pouvoir accueillir l'ensemble de la famille et ouvrir les adoptions à l'ensemble de nos animaux", dit-il. "On va aussi modifier les conditions d'accès. Au lieu de prendre un rendez-vous le matin et un l'après-midi, on accueillera les gens toutes les 90 minutes pour organiser 4, 5 ou 6 adoptions par jour, quatre jours par semaine".