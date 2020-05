DIRECT. Coronavirus : dernière ligne droite en France et dans plusieurs pays européens avant le début du déconfinement

Ce qu'il faut savoir

La France entre dans son avant-dernier jour de confinement, samedi 9 mai, et les rappels au respect des gestes barrière se multiplient avant le début du déconfinement lundi, afin d'éviter une seconde vague de l'épidémie de nouveau coronavirus dans le pays. Selon un dernier bilan officiel vendredi soir, 26 230 personnes sont mortes des suites du Covid-19 depuis le 1er mars, soit 243 de plus sur les dernières 24 heures. La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger, avec 93 patients atteints de la maladie de Covid-19 en moins, soit 2 868 cas graves. Suivez notre direct.

Quatre régions toujours classées en rouge. Du fait de la circulation du virus et du risque de saturation des hôpitaux, quatre régions (Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) sont classées en rouge sur la carte établie par le ministère de la Santé, ainsi que le département de Mayotte, où le déconfinement est même renvoyé au-delà du 11 mai et où le gouvernement va envoyer des moyens supplémentaires. Au total, 32 départements et près de 27 millions d'habitants restent dans un régime encore très contrôlé.

Feu vert des députés pour prolonger l'état d'urgence sanitaire. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'Assemblée nationale a voté en première lecture le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet, et qui intègre des mesures liées au déconfinement progressif à partir de lundi.

D'autres pays débutent leur déconfinement. De nombreux pays avancent prudemment vers le déconfinement de leur population. En Italie, en Espagne (sauf à Barcelone et Madrid), en Belgique, en Grèce et dans d'autres pays européens, c'est le dernier week-end avant le début d'un retour très lent à la normale. Le Pakistan, cinquième pays le plus peuplé du monde, commence à alléger les restrictions samedi, en rouvrant les marchés et petits commerces.

Plus de 77 000 morts aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie de Covid-19, ont enregistré vendredi 1 635 décès dus au nouveau coronavirus en 24 heures. Le bilan total de la pandémie dans le pays s'élève à 77 178 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Les Etats-Unis comptent par ailleurs plus de 1,28 million de cas officiellement diagnostiqués (+29 079 en 24 heures).