Attestation numérique, universités… les réponses à vos questions

Tout d’abord, qu’en est-il des attestations sur mobile ? Et comment est-ce que cela fonctionne ? Le journaliste Léopold Audebert, qui a fait le test, explique : "Je me connecte avec mon téléphone sur le site du ministère de l’Intérieur, je vais tout en bas de cette page, je clique sur le bouton bleu, on me demande alors de renseigner mon identité puis la raison de mon déplacement. Dernière étape : la date et l’heure de ma sortie. Puis j’appuie sur le bouton ‘générer mon attestation’."

La pièce d’identité obligatoire

Toujours à propos des déplacements, doit-on prendre sa pièce d’identité lors de la sortie des animaux de compagnie ? La réponse est oui. En effet, en cas de contrôle, les attestations de déplacement dérogatoire seront contrôlées, ainsi que la pièce d’identité. Enfin, concernant l’université, les DST seront remplacés par des contrôles à distance. Libre à chaque université de choisir sa forme.

Le JT

Les autres sujets du JT