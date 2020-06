Application Stop Covid : les Français vont-ils la télécharger ?

Se protéger du coronavirus grâce à une application sera désormais possible. Il suffit de télécharger Stop Covid sur son téléphone. À l'aide de la technologie et du bluetooth, si une personne se déclare positive au Covid-19 sur l'application, tous ceux qui l'ont croisée pendant quinze minutes et à moins d'un mètre recevront un message d'alerte pour être testés à leur tour. Selon les spécialistes, l'outil est efficace seulement s'il est massivement utilisé. Parmi les Français, les avis sur l'application sont partagés.

Une application "indispensable" pour un commercial

"Je pense que cela fait partie de la panoplie d'actions qu'il faut mettre en place si on veut éviter que tout ça se reproduise", assure un passant. "Je ne vais pas la télécharger. Étant donné que la situation s'améliore, ça a un train de retard", estime à l'inverse un autre homme. En revanche pour ce commercial, l'application est, selon lui, "indispensable" dans son métier. "Je travaille avec énormément de clientèle, je vois beaucoup de gens passer, et potentiellement, j’ai des chances d’être en contact avec des personnes qui pourraient avoir ce virus. J’aimerais être informé dans ce cas", explique-t-il. L’application est téléchargeable dès mardi 2 juin sur la base du volontariat et gratuitement.



