Alors qu'une grande partie de la population n'applique plus aucun geste barrière, franceinfo s'intéresse au témoignage des personnes vulnérables qui continuent à craindre les contaminations.

La pandémie de Covid-19 a touché la France il y a bientôt trois ans et, depuis, beaucoup de choses ont changé. Grâce aux vaccins et alors qu'une large partie de la population a déjà été exposée au virus, celui-ci n'inquiète plus autant, à tort ou à raison. Les confinements appartiennent au passé et le masque, recommandé mais devenu une affaire de choix individuel, se faire rare dans les lieux publics. Les précautions concernent désormais avant tout les personnes âgées, que l'on sait être les plus fragiles.

Tout le monde n'est pourtant pas égal face au Covid-19. Outre les personnes âgées, les personnes immunodéprimées ou porteuses de certaines maladies y sont toujours particulièrement vulnérables. Beaucoup continuent de voir le virus comme un danger à éviter à tout prix, ce qui les empêche souvent de reprendre une vie normale. Franceinfo s'intéresse à leurs témoignages en vue d'un futur article. Nous voulons comprendre comment ils ont vécu ces trois années de pandémie et ce que le virus change à leur vie encore aujourd'hui.

Si vous êtes concerné et souhaitez partager votre expérience avec franceinfo, vous pouvez témoigner dans le formulaire ci-dessous, nous vous recontacterons.