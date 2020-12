Angleterre : des tests PCR obligatoires pour les étudiants

Pour les étudiants anglais, les examens de fin de semestre s'accompagnent de deux tests Covid, à quelques jours d'intervalle. Des tests PCR obligatoires pour quitter le campus et retrouver sa famille pendant les fêtes de Noël. "Ça nous rassure beaucoup, moi et mes parents", confie un étudiant. "Ça me donne de la sécurité, de la confiance, et ça permet d'être réunis pour Noël", témoigne une étudiante.



En septembre, des milliers d'étudiants assignés à résidence

En septembre, des milliers d'étudiants avaient été assignés à résidence partout à travers le Royaume-Uni, face à la flambée des cas à l'intérieur des cités universitaires. Caleb Shaw, étudiant en journalisme à Bristol, est soulagé d'être rentré : "Je n'ai plus à m'occuper de la cuisine, du linge ou du chauffage, c'est génial". Pour gérer le retour d'environ un million d'étudiants, le gouvernement a mis en place des campagnes de tests et des départs échelonnés. Objectif : éviter la cohue dans les transports.

