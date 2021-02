Angleterre : quarantaine renforcée pour les voyageurs étrangers

Depuis lundi 15 février, les voyageurs arrivant sur le sol britannique en provenance d'un pays sur liste rouge devront s'isoler dix jours dans des hôtels dédiés. "C'est un isolement obligatoire de 10 jours, en hôtel et non plus à leur domicile qui attend les voyageurs de 33 pays jugés à risque", rapporte le journaliste Matthieu Boisseau en direct de Londres (Royaume-Uni). La France n'est pas concernée par cette mesure.

2 000 euros le séjour

Les arrivants sont escortés jusqu'à leur chambre d'hôtel, ils sont surveillés par des agents de sécurité, avec interdiction de sortie et nourriture livrée sur le pas de la porte. Les voyageurs doivent payer 2 000 euros pour ce séjour contraint. L'Écosse a pris des dispositions similaires, mais elles s'appliquent à tous les voyageurs, quel que soit leur pays d'origine. "Les sanctions sont alourdies : 10 ans de prison pour toute personne qui tenterait de cacher son passage sur un pays de la liste rouge", rapporte le journaliste en direct de Londres.

