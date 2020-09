Angleterre : les rassemblements de plus de six personnes sont interdits

C. Le Goff, C. Madini

Depuis lundi 14 septembre matin, les rassemblements de plus de six personnes sont proscrits en extérieur comme dans la sphère privée. Chaque établissement qui reçoit du public doit donc se réorganiser. Pour Paul Mcaleer, manager d'un pub à Londres au Royaume-Uni, cette mesure représente une nouvelle contrainte. "À un moment donné, je vais me demander si cela vaut le coup d'être ouvert ainsi que payer mon équipe et le loyer si toutes les trois semaines, un mois ou deux mois, j'ai un nombre de clients réduit", explique-t-il.

3 500 euros d'amende maximum

Pour contrôler cette mesure, des volontaires ont été recrutés localement, comme dans le nord de l’Angleterre. En revanche, seule la police pourra verbaliser. Les sanctions se veulent plutôt dissuasives. L'amende s'élève à 110 euros en cas de non-respect, double en cas de récidive et peut atteindre 3 500 euros maximum. Cette nouvelle règle ne s'appliquera pas lors des mariages, des enterrements, à l'école, sur les lieux de travail ou aux familles nombreuses. L’Angleterre enregistre désormais environ 3 000 nouvelles contaminations par jour, soit trois fois plus que le mois dernier.

