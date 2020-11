Amiens : en réanimation, des formations accélérées pour les soignants

Au CHU d’Amiens, dans la Somme, des infirmiers se forment à la réanimation. Dans le bloc où ils s'exercent sur un mannequin, une caméra scrute chacun de leurs gestes et de leurs inquiétudes. A la rescousse, un réanimateur joue son propre rôle. Un exercice intense pour ces infimiers qui n’ont jamais travaillé dans ce service. "On a pas l’habitude et forcément c’est du matériel que l’on ne connaît pas", explique Séverine Caudron, infirmière de bloc opératoire.

71 infirmiers formés depuis mars

La clinique de ces soignants en exercice vient d’ouvrir un service de réanimation Covid et ils sont tous appelés en cas de coup dur pour donner un coup de main. Ils se sont donc portés volontaires pour suivre cette formation accelérée. Se sentir à l’aise, ce n'est pas facile, surtout quand on n'a pas l’habitude de prendre en charge des patients en état grave avec des machines pour respirer. 71 infirmiers ont été envoyés dans cette formation du CHU d'Amiens depuis la premiere vague.