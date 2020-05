Amérique latine : l’épidémie de coronavirus gagne du terrain

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’inquiète de l’impact social de l’épidémie dans les pays du Sud. L’Amérique du Sud est désormais au cœur de l’épidémie. "Un homme est arrivé inconscient, je lui ai donné mon masque à oxygène pour le sauver", relate un malade. Dix médecins étaient présents dans le seul hôpital de la région de Loreto (Pérou), mais il n’en reste qu’un seul. Les autres ont été contaminés et ne peuvent plus travailler.

Plus de 290 000 cas au Brésil

En Amérique latine, le Brésil est le pays le plus touché, avec plus de 290 000 cas. Le Pérou dépasse les 100 000, et le Mexique arrive en troisième (54 346), suivi de près par le Chili, avec plus de 53 000 cas. Des émeutes ont éclaté, les habitants n’ayant plus assez d’argent. De plus petits pays, comme l’Équateur, dépassent déjà les 30 000 cas. Les habitants se débrouillent seuls, sans médicaments.

