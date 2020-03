Ambulanciers : l’inquiétude en première ligne

Leurs sirènes retentissent chaque jour dans les Hauts-de-Seine. Mamadou et Alexandre sont ambulanciers. Désormais, le Covid-19 les occupe presque à temps complet. À 25 ans, ils affrontent depuis deux semaines la crise sanitaire avec les moyens du bord. “Mon masque date d’hier, et il date de 2009, il est périmé, on a que ça”, déplore Mamadou.

“Malheureusement on a qu’un tablier”

“Pour une intervention Covid-19 on devrait avoir une protection au niveau des jambes, un sur pantalon, une sur blouse, des charlottes, une paire de lunettes, un masque FFP2 mais pas périmé, mais malheureusement on a qu’un tablier”, dénonce Alexandre le jeune ambulancier. Les deux ambulanciers ont entre 8 et 10 interventions par jour, et désormais elles sont pratiquement toutes liées au coronavirus. Mardi 31 mars dans la matinée, c’est le Samu qui les envoie en intervention pour une sexagénaire qui présente la plupart des symptômes du coronavirus.

Le JT

Les autres sujets du JT