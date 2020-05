Alpes-Maritimes : une caméra pour évaluer le port du masque des habitants de Cannes

À l’entrée du marché à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, ces gestes sont devenus banals. Pour chaque client, relevé de température et distribution de gel hydroalcoolique. Mais personne ne remarque une petite caméra intelligente positionnée dans un coin. Grâce à un algorithme, elle calcule en temps réel le nombre de personnes qui portent un masque. Aucune image n’est stockée ou diffusée.

"On voit que 75% des gens portent un masque"

Développée par une startup française, cette technologie a convaincu la ville de lancer une expérimentation. "La seule chose que la mairie et nous recevons, c’est des statistiques. On n’a pas du tout d’images, on voit le pourcentage de port du masque. On voit que 75% des gens portent un masque. Notre but, c’est d’aider à la gestion des stocks pour piloter le déconfinement", explique Xavier Fischer, le fondateur de Datakalab.

Le JT

Les autres sujets du JT