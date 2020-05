Allemagne : l'épidémie de coronavirus reprend après le déconfinement

Ce n'est pas encore la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus tant redoutée mais, ces dernières 48 heures, l'Allemagne a découvert plusieurs nouveaux foyers de contamination. Contrairement à ses voisins français et italiens, le pays a été peu touché aux mois de février et mars par le Covid-19. L'Allemagne a fait le choix d'un déconfinement précoce, dès le 20 avril. Samedi 9 et dimanche 10 mai, des clusters ont été recensés.

Près de 200 contaminations dans un abattoir

"L'épidémie reprend dans trois endroits différents en Allemagne, où le seuil d'alerte a été largement dépassé, avec notamment, dans l'ouest du pays, un abattoir. Près de 200 employés ont été contaminés. Au niveau national, les chiffres se dégradent. C'est un indicateur à prendre avec prudence, puisqu'il est très volatil, mais, désormais, chaque malade contamine en moyenne plus d'une autre personne. Cela veut dire que l'épidémie progresse à nouveau", explique le journaliste Laurent Desbonnets, en direct de Berlin, dimanche.

Le JT

Les autres sujets du JT