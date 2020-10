Allemagne : face au coronavirus, une ville de Bavière se reconfine

Perchée dans les très touristiques Alpes bavaroises, Berchtesgaden (Allemagne) se reconfine. Les rues sont désertes depuis mardi 20 octobre. Les habitants ont interdiction de sortir sauf pour aller travailler, faire des courses ou du sport. "Je pense que c’est vraiment bien, je ne peux que le soutenir et souhaiter que d’autres personnes y adhérent", confie un passant.

Écoles et crèches fermées

"Les touristes dehors, dehors. Ils doivent tous partir maintenant pour que cela redevienne plus calme", indique une femme. Ici, en une semaine, on a compté plus de 270 cas de coronavirus pour 100 000 habitants, soit le niveau le plus élevé enregistré en Allemagne. Les hôtels ont interdiction d’héberger des touristes, au grand dam des commerçants, autorisés à ouvrir. Les écoles et les crèches, elles, resteront fermées. Deux semaines de confinement ont été décrétées.

