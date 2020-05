Allemagne : des fêtards dansent dans leur voiture sur le parking d'une boite de nuit

250 voitures klaxonnent en hurlant, avec clignotants allumés et musique à fond. Une ambiance de rave party dans le respect des gestes barrières. "On veut s'éclater malgré le virus, l'ambiance est géniale ici", explique une jeune femme. "C'est une idée géniale", confirme une autre fêtarde.

Un parking transformé en club

En Allemagne, pendant un mois et demi, le gérant était désespéré, son établissement était totalement vide. "Vous voyez l'une des six pistes de danse. Normalement, on a entre 4 000 et 5 000 personnes qui dansent ici. C'est une impression bizarre", indique Holger Bosch. Il a eu l'idée d'utiliser son vaste parking. Les autorités ont donné leur accord mais des règles très précises sont à respecter. "Il faut qu'il n'y ait que deux personnes par voiture. On a mis des distributeurs de désinfectant absolument partout", affirme Armin Bosch, responsable sécurité du club.