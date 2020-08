Allemagne : des couples qui ne peuvent plus se voir à cause du coronavirus

Florian Mehler et sa petite amie Renata ne se sont pas vus depuis le 27 janvier lorsqu'elle a quitté l'Allemagne pour se rendre dans son pays natal, le Brésil. Il devait la rejoindre fin mars, mais avec la pandémie de Covid-19, les frontières se sont fermées. Aujourd'hui, ils ne peuvent vivre leur amour que virtuellement.

Une petite amie à l'autre bout du monde

"Ce que nous faisons parfois, c'est utiliser les outils virtuels pour faire une promenade tout en se parlant sur Facetime afin que nous puissions tous les deux regarder les mêmes choses. C'est la seule chose à faire mais cela n'a rien à voir avec ce que tu fais quand tu es avec ta partenaire. Tu as quelqu'un à la maison que tu peux embrasser, quelqu'un pour te prendre la main et ça manque vraiment", confie Florian Mehler. Florian et Renata se sont rencontrés il y a un an sur internet. Depuis, elle a obtenu les documents nécessaires pour déménager en Allemagne.