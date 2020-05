Allemagne : comment les Français expatriés ont vécu la crise sanitaire ?

Ils sont boulanger, organisateur de spectacle et radiologue. Des Français qui disent avoir de la chance. Ils vivent en Allemagne, pays dans lequel l'épidémie de Covid-19 est mois sévère qu'en France. En banlieue de Berlin, on a l'impression de se retrouver dans un petit coin de Normandie. Se retrouver entre amis et faire une partie de pétanque sont des activités possibles.



"Aucun malade dans l'entreprise"

Didier a ouvert une boulangerie-salon de thé qui n'a jamais fermé. "Nous n'avons eu aucun malade dans l'entreprise, donc nous avons même un chiffre d'affaires en augmentation. Pour l'instant, ça se passe bien", explique ce Français expatrié. Si les ventes se maintiennent, c'est parce que les Berlinois, qui peuvent moins voyager qu'avant, sont ravis de trouver un peu d'évasion. "Je ne suis jamais allée en France, mais ici c'est un peu ma petite France", se réjouit une cliente.



