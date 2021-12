All Star Game : le public heureux d'avoir "profité d'une dernière bonne soirée" avant le retour des jauges

La fête annuelle du basket français a été remportée mercredi 29 décembre par la sélection étrangère 111 à 110 en prolongations. Mais ça n'a pas d'importance : le public était là pour profiter du spectacle avant le durcissement des mesures sanitaires, et notamment le retour des jauges en intérieur et en extérieur dès lundi. Et du spectacle il y en a eu avec un match alignant les meilleurs Français contre les meilleurs joueurs étrangers du Championnat de France; entrecoupé des traditionnels concours de meneurs, de tirs à trois points et de dunks.

Pour ce 35e All Star Game, il y régnait une atmosphère de playoffs, de grands concerts, dans un Bercy surchauffé. Pas question de penser au Covid pour Maxent, venu seul avec son maillot des Knicks de New York : "J'ai l'impression que chaque évènement que je viens faire, un concert ou un match, je le vis comme si ça allait être le dernier. On s'adapte, on est là, on prend du plaisir et c'est le principal."

"On ne sait pas comment ce sera dans deux mois, dans deux semaines, avec les nouvelles mesures." Maxent, supporter des Knicks à franceinfo

Dans le public, beaucoup de supporters sont présents grâce au père Noël qui a offert les places. Tino, 12 ans, a des étoiles plein les yeux : "Moi je trouve que c'est vraiment incroyable parce qu'il y a vraiment plein de musique, les joueurs jouent super bien, c'est vraiment une super surprise. C'est un de mes meilleurs cadeaux de Noël."

Le joueur français Allan Dokossi pendant le concours de dunks du All Star Game le 29 décembre 2021. (JULIEN DE ROSA / AFP)

Avec ce bonheur qui se dégage de la salle, Marouane trouve illogique qu'on rétablisse les jauges : "Je suis super triste. Je pense que si l'on empêche les gens de faire ça, quelque part, ça les rend beaucoup plus malheureux et ils n'arriveront pas à combattre la lassitude du virus. On a besoin d'évènements comme ça pour avoir de l'énergie pour combattre", dit-il.

"Ce soir on a oublié le Covid"

Maxent, le supporter des Knicks, "un peu déçu" que les joueurs français n'aient pas gagné se satisfait "du beau spectacle"."Comme on sait qu'on ne revivra pas ça tout de suite à cause des mesures sanitaires c'est un vrai plaisir d'avoir vécu un évènement pareil", se console-t-il. Anaïs, venue avec son copain David, est d'accord. Tous deux sont "très contents de profiter d'une dernière bonne soirée". "Maintenant on va reprendre la vie quotidienne, les jauges, le masque, la crainte du virus, mais ce soir on a oublié le Covid", raconte Anaïs.

Pas de regrets pour ceux venus de loin, comme le jeune Noé "époustouflé" par la soirée, et sa maman Marina : "On apprécie d'autant plus parce qu'on sait qu'au dernier moment ça pouvait être annulé, on était prévenus. Ce soir on s'est amusés, c'est génial."