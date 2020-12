Algérie : le président Abdelmadjid Tebboune de retour après deux mois d'absence

Le président Abdelmadjid Tebboune est rentré, mardi 29 décembre, en Algérie, après un séjour de deux mois en Allemagne, où il a été soigné du Covid-19. Son absence avait ouvert une période d'incertitude dans un pays confronté à une crise sanitaire, politique et économique. "C'est difficile d'être loin de son pays et plus difficile encore pour quelqu'un qui a beaucoup de responsabilité", a affirmé le chef de l'Etat, dont les images ont été diffusées au journal télévisé.

L'avion présidentiel avait quitté Berlin en milieu d'après-midi pour atterrir à Alger vers 18 heures (heure locale). Apparemment en bonne santé, Abdelmadjid Tebboune, qui a semble-t-il repris du poids depuis sa dernière intervention télévisée, le 13 décembre, a laissé entendre qu'il était presque entièrement guéri. Il porte une attelle au pied droit, selon des captures d'écran de la vidéo télévisée. Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé très brièvement pour souhaiter "une heureuse année à tous les Algériens", "bien meilleure que 2020".

Âgé de 75 ans et grand fumeur, il avait quitté l'hôpital militaire de Aïn Naâdja à Alger pour un établissement spécialisé en Allemagne le 28 octobre, après avoir contracté le Covid-19. Il avait quitté l'hôpital fin novembre, mais avait prolongé son séjour en Allemagne pour une période de convalescence.